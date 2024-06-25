Üst düzey yöneticilerin KİT'lerde yönetim kurulu üyesi olması çift maaş sayılmaz
Kamuda çalışan üst düzey yöneticiler bilgi birikimlerinden yararlanabilmek amacıyla kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurullarına atanabilmektedir. 1990 yılından bu yana devam eden uygulamanın çift maaş olarak adlandırılması doğru bir tanımlama değildir. Zira, KİT yönetim kurulu üyeliğine atanan üst düzey yönetici ayrıca bir sorumluluk üstlenmektedir.
Bugünkü Sözcü Gazetesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bindiği araç
üzerinden eleştirilmek istenirken, Bakanlığın bir çok bürokratının çift maaşlı
olduğu ifade edilmiştir.
Bu kapsamda Sözcü Gazetesinde yer alan haberde, üst düzey çalışanların çift
maaşlı olmasına örnek olarak şu isimlere yer verilmiştir.
- Selçuk Sevinç: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Devlet Malzeme Ofisi
Yönetim Kurulu Üyesi.
- Mustafa Koç: Strateji Geliştirme Başkanı, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu
Üyesi.
- Mert Özarar: Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri
Yönetim Kurulu Üyesi
- Fatih Altınkayık: Personel Genel Müdürü, Türkşeker Yönetim Kurulu Üyesi.
- Bahar Özgün Yılmaz: Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü, Türk
Eximbank Yönetim Kurul Üyesi.
- Serdar Ülker: Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı, Kredi
Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyesi.
- Kerem Dönmez: Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, Katılım Finans Kefalet
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu
Üyesi.
- Muhammet Faruk Aykut: Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi.
- Ömer Karademir: Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim
Kurulu Başkan Vekili.
- Nazmi Zarifi Gürkan: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik
İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı.
- Faruk Gözübüyük: Gelir İdaresi'nin Başkan Yardımcısı, İller Bankası Denetim
Kurulu Üyesi.
- Mehmet Arabacı: Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi.
Kısa adı KİT olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine, bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak
üzere, üst düzey kamu yöneticileri arasından görevlendirme yapılması 1990 yılından
bu yana uygulanan bir işlemdir. Bir Genel Müdür bugün kamuda 100 bin lira civarında
maaş almaktadır. Yönetim kurulu üyeliği için, 23 bin, lira ücret verilmektedir.
Kamu görevlilerinin asli görevlerine ilave olarak başka bir görev yapması kural
olarak yasak olup, çok sınırlı hallerde özel kanunlarla ikinci bir görev verilebilmektedir.
2001 yılında yürürlüğe konulan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince
de memurlar ve diğer kamu görevlilerine asli görevleri dışındaki kurul üyeliği
görevlerinden sadece biri için ödeme yapılabilmekte, varsa ikinci ve üçüncü
görevler için ücret ödenmemektedir.
Yönetim Kurulu üyeliği dolaysıyla mesai harcayan, toplantılara katılan, harcamalara imza atarak sorumluluk altına giren üst düzey kamu yöneticilerine bu ilave görevleri için asgari ücretin biraz üzerinde ödeme yapılmasını çift maaş olarak adlandırmak büyük bir haksızlık, verilen emeğe de saygısızlıktır.Hazine Bakanlığından 'çifte maaş' açıklaması