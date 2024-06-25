ASHB'den 8 bin personel alımı işlemlerine ilişkin duyuru

ASHB'nin konuya ilikin açıklaması şu şekilde:

Tebligat süreci devam ediyor

Yerleşen adayların evrak teslim süresi 30.04.2024 tarihi itibariyle sona ermiş olup atama evraklarının incelenmesi ve arşiv araştırması işlemleri tamamlananların tebligat süreçleri devam etmektedir.

Yeni çalışma arkadaşlarımızın atama işlemleri büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple tüm iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğümüzce titizlikle sürdürülmektedir. Adaylarımızın atama süreçlerinin objektif bir şekilde sürdürülebilmesi açısından asil adayların işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması amacıyla tüm işlemler ivedilikle yürütülmektedir.

Asil aday işlemlerinin bitirilip yedek aday işlemlerine geçilmesinin Ağustos ayı içerisinde yapılması öngörülmektedir.

Bu vesile ile 8.000 sözleşmeli personel alımıyla görevine başlayan yeni çalışma arkadaşlarımıza ve başlayacak olan arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bilgi için : (0312) 705 40 00