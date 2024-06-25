Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, A.D.'nin yürüdüğü sırada köpeği sevmeye çalışması ve bu sırada elinden yaralanması, sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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