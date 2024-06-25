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Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpek tarafından elinden ısırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 14:12, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:14
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Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyen A.D., yerde yatan sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Elinden yaralanan A.D.'nin imdadına koşan çevredeki vatandaşlar, köpeği uzaklaştırdı.

Kendi imkanlarıyla Denizli Devlet Hastanesine giden yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yakalanan köpek, barınağa götürüldü.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, A.D.'nin yürüdüğü sırada köpeği sevmeye çalışması ve bu sırada elinden yaralanması, sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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