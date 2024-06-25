Beşiktaş'tan Rafa Silva hamlesi

Sports Digitale'in haberine göre; 2. Başkan Hüseyin Yücel'in uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü Rafa Silva ile 3 yıllı sözleşme imzalanacak.

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