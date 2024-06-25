Beşiktaş'tan Rafa Silva hamlesi
Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı İstanbul'a getiriyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 14:19, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:44
Anlaşma sağlanan yıldız futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor.
Sports Digitale'in haberine göre; 2. Başkan Hüseyin Yücel'in uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü Rafa Silva ile 3 yıllı sözleşme imzalanacak.
SİLVA'NIN SON 3 SEZON KARNESİ
2023/2024: 52 maç 22 gol 15 asist
2022/2023: 47 maç 14 gol 14 asist
2021/2022: 45 maç 12 gol 18 asist