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CHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama

Bakan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe ile yaklaşık 4 saat görüştüğünü ve şeffaflıkla gündemdeki konuları kendisine ilettiğini ifade ederek, "Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 14:24, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:24
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CHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesinin yaklaşık 4 saat sürdüğünü, gündeme getirilen konuların şeffaflıkla anlatıldığını dile getirdi.

Şimşek, "Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik" dedi.

Bakan Şimşek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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