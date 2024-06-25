Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 15:15, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:15
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.