Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu
Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 15:25, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:21
Ardıçlı Mahallesi'nde bir sitenin yanındaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.