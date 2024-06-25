Sosyal medyada terör provokatörlüğü yapan şahıs tutuklandı

EKK: Cari açık önemli ölçüde azaldı, rezervler güçlendi
EKK: Cari açık önemli ölçüde azaldı, rezervler güçlendi
Faizsiz 35.000 TL Nakit Fırsatı!
Faizsiz 35.000 TL Nakit Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Togg 6'ncı yılında Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor
Togg 6'ncı yılında Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor
Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar
Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama
CHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama
CHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama
Yargıtay'dan kurbanlık dolandırıcısına verilen cezaya onama
Yargıtay'dan kurbanlık dolandırıcısına verilen cezaya onama
Hazine Bakanlığından 'çifte maaş' açıklaması
Hazine Bakanlığından 'çifte maaş' açıklaması
Bakan Yerlikaya: Tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Nisan ayı konut fiyatları artış oranı belli oldu
Merkez Bankası açıkladı: Nisan ayı konut fiyatları artış oranı belli oldu
16 Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı açıldı
16 Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı açıldı
Maaştan kesilen cezaya yargı 'dur' dedi
Maaştan kesilen cezaya yargı 'dur' dedi
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal medyada terör provokatörlüğü yapan şahıs tutuklandı

Aksaray'da sosyal medya hesabı üzerinden elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açarak terör örgütüne yönelik propaganda yapıp Cumhurbaşkanına küfür eden, hakaretler savuran şahıs polisin yaptığı operasyonla yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 15:36, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:30
Yazdır
Sosyal medyada terör provokatörlüğü yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde siber devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın terör örgütü lehine propaganda yaptığını, Cumhurbaşkanı ve siyasi parti genel başkanlarına küfür ve hakaret ettiğini tespit etti. Sosyal medya görüntülerinde şahsın elindeki tüfekle havaya ateş açarak terör örgütü propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanına ve siyasi parti genel başkanlarına küfrederek hakaret ettiği yer alıyor. Bu görüntülerin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray Polisi, Erol Bayrak (55) isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından şahsın bulunduğu adresi tespit eden polis operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret", "Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak", "Kamu görevlisine hakaret", "Terör örgütü propagandası" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber