Manisa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli istikametine giden Oğuzhan İsbat(25) yönetimindeki 45 PA 6335 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra takla atarak tarlaya uçup, elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Oğuzhan İsbat'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Oğuzhan İsbat'ın pazar esnafı olduğu öğrenildi.