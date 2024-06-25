Mamak Belediyesi'nden Çöp Saatleri Uyarısı

Temiz bir çevre hedefiyle yola çıkan Mamak Belediyesi, mahallelerde çöp çıkarma saatlerini düzenledi. Trafiği rahatlatmak ve çevre temizliğini kurallara uygun bir hale getirmek amacıyla Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan çalışma kapsamında yeni çöp saati uygulaması ile çöpler ve evsel atıklar 20.00 - 22.00 saatleri arasında çıkartılacak. Yaz dönemi koku ve sinek oluşumu gibi olumsuzluklara yer vermemek adına çöplerin poşetler içerisinde, ağzı kapalı olarak çöp konteynerlerine atılması, çöp konteyneri çevresine poşet vs bırakılmaması, çöp toplama saatlerine uyulması ve çöp bırakma saatleri dışında çöp atılmaması gibi kurallara da vatandaşların uyması gerekiyor.