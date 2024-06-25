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Bakan Şimşek: Memnun olacaksanız bisiklete binerim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zırhlı aracı ve bakanlık bürokratlarının aldığı çifte maaşla ilgili bir gazetede yayımlanan iddialara, "Memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 17:08, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:15
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Bakan Şimşek: Memnun olacaksanız bisiklete binerim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zırhlı aracı ve bakanlık bürokratlarının aldığı çifte maaş iddialarıyla ilgili konuştu. Bir gazetede yayımlanan, "Milyonlara tasarruf ve sabır telkin eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekibi, tasarrufun yakınından bile geçmiyor. Şimşek 16 milyonluk makam aracına biniyor, yardımcıları çifte maaş alıyor" haberiyle ilgili açıklama yapan şimşek, "Sözcü Gazetesi'ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" sözleriyle tepki gösterdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Bütçede disiplini tesis ediyoruz. Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."

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