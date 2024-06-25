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Kadının silahla tehdit edildiği ihbarı her şeyi ortaya çıkardı : 6 gözaltı

Bursa'da bir kadının silahla tehdit edildiği ihbarına giden Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin üs olarak kullandığı çatıyı tespit ederek operasyon yaptı. Ekipler 6 şüpheliyi gözaltına alırken 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve fişeği ele geçirdi. 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 17:26, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:28
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Kadının silahla tehdit edildiği ihbarı her şeyi ortaya çıkardı : 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Merinos Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Durak Sokak üzerinde bir kadının silahla tehdit edildiği ve yine o bölgede ateş açıldığı ihbarı üzerine Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Bölge abluka altına alındı, şüpheliler yakalandı

Polisler bölgede yaptıkları çalışmada aynı sokak üzerinde 1 adet boş kartuş buldu. Bunun üzerine bölgede araştırmalarını sürdüren polis ekipleri şahısların kaçtığı binayı tespit ederek çatısına çıktı. Çatıyı kontrol eden ekipler saklanırken İ.Ü. (28) 17 suç kaydı var, Y.K. (10 suç kaydı var) şahısları kıskıvrak yakalarken olayda kullanılan pompalı bir tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirdi.

Çıkan uyuşturucu miktarı polisi bile şaşırttı

Alınan izinlerin ardından yapılan aramalarda, 1 kilo 100 gram metamfetamin ve hassas terazi bulunarak ele geçirildi. Olayla ilgili olan S.Ç., K.İ., H.Ç. ve E.İ.'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli Merinos Polis Merkezi Amirliği'nde işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın güven ve huzuru için suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.

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