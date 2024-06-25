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Bakan Kacır: Ar-Ge harcamalarımızı 10 kat artırdık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilimsel çalışmaların raflara hapsolmaması, ülkemizin kalkınma yolculuğunu hızlandırması adına, adeta sıfırdan Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Son 21 yılda Ar-Ge harcamalarımızı tam 10 kat artırarak 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara yükselttik" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 18:27, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:29
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Bakan Kacır: Ar-Ge harcamalarımızı 10 kat artırdık

Bakan Kacır, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 'Modelleme ve Simülasyon Merkezi (MODSİMMER) Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) Veri Merkezi Açılışı' ve 'ARF Süper Bilgisayarı Tanıtım Töreni'ne katıldı. Kacır, bilim ve teknolojide asırlık adımlar attıklarını belirterek, "Araştırmacılarımız, mühendislerimiz, girişimcilerimiz öncülüğünde bilim, Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve yüksek teknoloji kapasitemizdeki ilerlemeye birlikte tanıklık ediyoruz. Bilimsel yayın sayımızı, 9 bin 4'ten 48 bin 828'e çıkardık. Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya yükseldik. Bilimsel çalışmaların raflara hapsolmaması, ülkemizin kalkınma yolculuğunu hızlandırması adına, adeta sıfırdan Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Son 21 yılda Ar-Ge harcamalarımızı tam 10 kat artırarak 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara yükselttik. Bugün ülkemiz; 272 binden fazla Ar-Ge personeli, 102 teknoparkında faaliyet gösteren 10 bin 500'ten fazla teknoloji girişimi ve 1600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. Bu güçlü kurumlarımızın ve beşeri sermayemizin daha da kuvvetlenmesi için birlikte çalışabilecekleri yeni altyapılar inşa etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'VERİ İŞLEME ALTYAPISINA SAHİP ÜLKELER, SÖZ SAHİBİ OLACAK'

Bilim ve teknolojideki her gelişmeyi yakından takip ettiklerini ve bu alandaki desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Kacır, "Bildiğiniz üzere bilimsel ve teknolojik ilerlemede verilerin depolanması ve yüksek başarımlı hesaplamayla işlenmesi, her geçen gün daha büyük önem taşıyor. İklim değişikliği ve kanser araştırmaları gibi insanlığın çok boyutlu ve kompleks problemlerinin analiz edilmesine kapı aralıyor. Yeni moleküllerin keşfinden yenilikçi malzemelerin üretilmesine kadar birçok bilimsel ve teknolojik çıktılara imkan tanıyor. Yapay zeka başta olmak üzere birçok yenilikçi teknoloji ise veri depolama, işleme ve hesaplama ihtiyacında yaşanan artışın ivmelenerek devam edeceğini ortaya koyuyor. Veri depolama ve işleme altyapılarına erişim sahibi ülkeler, geleceğin dünyasında daha fazla söz sahibi olacak" dedi.

'VERİ İŞLEME KAPASİTESİNİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR ATIYORUZ'

Bundan 10 sene önce dünyanın en değerli şirketleri listesine bakıldığında karşılarına büyük oranda bankacılık ve petrol şirketlerinin çıktığını kaydeden Kacır, "Bugünse dünyanın en büyük şirketi de teknoloji girişimi. Bu başarının ardında; veriden değer üretme becerisi ve en önemlisi farklı alanlardaki veriyi birbirleri ile ilişkilendirerek ekonomik değere dönüştürme başarısı yatıyor. Bu doğrultuda, ülkemizin veri işleme ve yüksek başarımlı hesaplama kapasitesini geliştirecek adımları kararlılıkla atıyoruz" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR 192 ARAŞTIRMA PROJESİNİ DESTEKLEDİK'

Bakan Kacır, yenilikçi ve nitelikli bilimsel araştırmaların önünü açacak veri işleme ve yüksek başarımlı hesaplama altyapılarını güçlendirdiklerini vurgulayarak, "2003 yılında TRUBA'yı kurarak özel sektör, kamu ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı hesaplama (HPC) kapasitemizi oluşturduk. Araştırmacılarımızın uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında daha güçlü bir konuma gelmesine sağladık. 80 bin işlemci çekirdeği, 216 adet GPU ve 14 TB depolama alanı ile 6 binden fazla kayıtlı kullanıcıya ücretsiz hizmet veren bu altyapıyla bugüne kadar 192 araştırma projesini destekledik. 1500'ün üzerinde SCI (Science Citation Index) yayınını, 300'e yakın yüksek lisans ve doktora tezini akademiye kazandırdık" dedi.

Bakan Kacır ve beraberindekiler, konuşmaların ardından MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi'nin açılışını yaparak, merkezi gezdi.

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