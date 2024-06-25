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Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 19:38, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 19:55
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Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez"

"Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz"

"Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarla kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir"

"(Organize suç örgütleriyle mücadele) Emniyet ve istihbarat teşkilatımız tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 603 çete çökertilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1 yılda PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7'si kırmızı kategoride aranan, toplam 1045 teröristin etkisiz hale getirlidiğini bildirdi

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