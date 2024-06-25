TBMM Genel Kurulu'nda 'Şerefsiz' tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Parti gruplarının, Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümünde DEM Parti'nin sunduğu, 'Çınar - Mazıdağı Yangın Felaketi Sonucunda Meydana Gelen Can ve Mal Kayıplarının Sebep-Sonuçları' başlıklı araştırma önergesinin görüşüldüğü sırada DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Önerge üzerine partisi adına söz alan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Acıları paylaşmak istedik. Hep beraber yaraları sarmak istedik. Keşke böyle kalsaydı ama öyle bir provokatif dil kullanılıyor ki, bunun üzerinden ciddi bir çatışma, ayrışma yaratılmak isteniyor. Bu mesele istismar edilecek bir mesele değil. 15 insan ölmüş orada istismar olmaz. Eğer bunu konuşacaksak, o zaman sizin eş başkanınız yangından yarım saat sonra oradaydı. Neredeydiniz? Yangın söndürmede birinci derecede itfaiye sorumludur. Sizin sorumluluğunuz büyük. Yangın araçlarınızın onda biri orada değil. Personelinizin yirmi de biri orada değil. Neden sevk etmediniz? Siz sorumlusunuz, birinci derecede birbirimizi mi suçlayalım" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE ENVANTERİNDEKİ ARAÇLARI BAŞKA KURUMLARA PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ'

Ensarioğlu'nun konuşması üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "8 yıl boyunca kayyum atadınız. 8 yıl boyunca belediyenin bütün kaynaklarını yandaş müteahhitlerinize, yandaşlarınıza yedirdiğiniz, içirdiniz. Belediyenin envanterinde olan bütün araçları, götürdünüz başka kurumlara peşkeş çektiniz, oralara devrettiniz. Yetmedi var olan araçları tamir etmek yerine boş bıraktınız. Milyonlarca dolar borç yükü altında bıraktınız. Yetmiyor her gün kayyum tehditi ile hala belediyelerimizi tehdit ediyorsunuz. 8-10 tane gece görüşlü helikopter almışsın ama dönüp diyorsun ki, 'Benim Mardin de, Mazıdağı'nda, Diyarbakır'da yangına müdahale edecek gece görüşlü helikopterim yok'. Niye Muğla'da, Antalya'da, İstanbul'da, Tekirdağ'da var. Diyarbakır'da niye yok" dedi.

'1 LİRALIK YOLSUZLUĞUM VARSA İSPAT EDİN'

Koçyiğit'in sözleri üzerine söz alan Ensarioğlu, "Hatip, 8 yıldır yolsuzluk yapıldığını, belediyenin ve kamu kaynaklarının çarçur edildiğini ve usulsüzlük yapıldığını söyledi. Beni kastederek de bir vekil, 'Kayyumların kaynaklarından faydalandığımı' söyledi. Ben de ona bir cevap verdim. Buyur ispat et dedim. Yine söylüyorum, bütün belediyeler sizde, şimdi ispat edin. 1 liralık yolsuzluğumu ispat edin ama ben şimdi ispat edeceğim. Senin hangi akraban Diyarbakır Büyükşehir'de iş yapıyor, ismini söylerim. İlaçlama firması geçen yıl 17 milyona Diyarbakır Büyükşehir'de ilaçlama yapmışken 63 milyon artı KDV 4 katına, 3 kişiye davetiye çıkarmışsınız. 21 B'ye göre vermişsiniz. Cizre, Viranşehir ve Van belediyelerini de 4 katına bu adama vermişsiniz. 50 milyonu da peşin vermişsiniz. Çıkın burada anlatın. Yolsuzluğu yapan kimmiş, belediyenin kaynaklarını çarçur eden kimmiş" diye konuştu.

'YARAN VAR Kİ GOCUNUYORSUN'

Milletvekilleri arasında tartışma sürerken yeniden kürsüye gelen Koçyiğit, kayyumların 8 yıldır yolsuzluk yaptığını ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun görevden alındığını hatırlattı. "Biz kayyum yolsuzluklarını konuşuyoruz. Sayın Ensarioğlu üzerine alıyor. Ben kayyum yolsuzluğunu Ensarioğlu yaptı diye bir cümle kurdum mu, kurmadım. Demek ki yaran var gocunuyorsun. Ben öyle bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.

'SENSİN ŞEREFSİZ, ŞEREFSİZ SENSİN'

Koçyiğit'in konuşması Genel Kurul'daki tansiyonu yükseltirken kürsüye gelen DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Galip Ensarioğlu benim adımı vermeden basın da yapılan bir tartışmayı ifade etti. Ben, Diyarbakır'a kayyum olarak atanan valinin, yolsuzluk, hırsızlık yaptığını ve Galip Bey'in de milletvekili olarak bunlara dair ilgisini söylemiştim. Kendisinin bana yönelik bir saldırısı vardı. Ama kendisinin cevabı olayı aydınlatmak yerine asla ağzıma almayacağım ve bir Kürde, bir erkeğe, bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için senin düzeyine düşmeyeceğim dedim. Bunu burada kapatıyorum. Bütün, Diyarbakır halkına soralım? Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım. (AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu: İspat etmezsen şerefsizin) Sensin şerefsiz, şerefsiz sensin. Şerefsiz diyor ya. Şuna bak, terbiyesiz" diye konuştu.

BİRLEŞİME 10 DAKİKA ARA VERİLDİ

Ensarioğlu ve Beştaş arasında karşılıklı tartışma sert bir şekilde sürerken DEM Parti ve AK Parti sıralarındaki milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı. DEM Parti'nin verdiği önerge reddedilirken tansiyonun düşmemesi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime 10 dakika ara verdi.

'SEÇMENLERİMDEN VE HALKIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Meclis Genel Kurulu, birleşime verilen aranın ardından yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Adan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'a söz verdi. Beştaş, "Bugüne kadar 2015'ten beri milletvekiliyim ve tek bir insana şerefsiz dememişim. Hiçbir insana da şerefsiz demedim çünkü benim ahlakıma uygun değil. İlk kez bana söyletti bu kavramı. Kürsüye yürüdü, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben bu kavramı kullandığım için seçmenlerimden ve halktan özür diliyorum. Galip Ensarioğlu'nu da Diyarbakır halkına emanet ediyorum. Şikayet ediyorum. Kürsüde üzerime yürümesinin izahını kendisi halka yapsın. Biz burada DEDAŞ'ın pozisyonunu, yangındaki katliamı anlatırken kendisinin derdi kişiselliğiymiş" dedi.

'BANA YAKIŞMAYAN BİR ŞEY VARSA ÖZÜR DİLEMEYİ BİLİRİM'

Ardından kürsüye gelen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Aslında az önceki hadise, kendisine de bana da yakışmazdı. Bana yakışmayan bir şey varsa özür dilemeyi bilirim. Ancak herkes iyi bilir ki biz şerefimiz için yaşarız. Ben, İstanbul seçimlerinde yorum yaparken kendisi hakkında yorum yapmadım. Bir siyasi analiz yaptım. Asla tek bir kelime hakaret yoktur. Açıklamam da orada. Onun üzerine kendisi, benim kayyumlardan beslendiğimi yani şerefime yönelik ithamda bulundu. Ben de dedim ki, kendisine şerefsiz demedim. Benim şerefime yönelik ithamda bulunmuşsun ispat etmezsen şerefsizsin dedim. Yani şerefime yönelik saldırı vardı" ifadelerini kullandı.