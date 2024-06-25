Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 21:07, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:21
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurdu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.