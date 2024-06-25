Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini duyurdu.

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