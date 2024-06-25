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Özel'den Kılıçdaroğlu-Mansur Yavaş görüşmesine dair açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yemekte bir araya gelmesine ilişkin "CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, hele hele oturup yemek yiyerek sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 21:22, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 22:27
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Özel'den Kılıçdaroğlu-Mansur Yavaş görüşmesine dair açıklama

10 Ekim Barış Derneğinin Vedat Dolakay Kokteyl Salonu'ndaki dayanışma yemeğine katılan Özel, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile yemekte bir araya gelen önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de önümüzdeki günlerde yemek yiyeceği belirtilerek, buna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, hele hele oturup yemek yiyerek sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir." ifadesini kullandı.

Yavaş'ın akşam yemeğiyle ilgili bilgi verdiğini, kendisinin de memnuniyetini ilettiğini bildiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey'in de açıklamasını takip ettim, geçtiğimiz günlerde. Önümüzdeki günlerde, haftalarda olacak bir yemek. Bu çok iyidir. Yemekler yenmiyorsa, önceki genel başkanla birlikte büyükşehir belediye başkanlığı yapmış ya da görev yapmış arkadaşlar yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa, bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değerinin olması, demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları normalleşmeye dair, parti içi normal bir şeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum."

- "Asgari ücret yüzde 25 aşındı"

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında partisine yönelik ifadelerinin sorulması üzerine, "Ben onları değerlendirmek üzereyken, Sayın Bahçeli'nin çıkışta biraz istirahat etme ihtiyacı duyduğunu öğrendim, endişelendim. Sağlık durumu hakkında grup başkan vekillerinden bilgi aldım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve o gündemi atladım. Şimdi de o gündeme dönmenin bir anlamı yok." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, katıldığı televizyon programında asgari ücrete ilişkin açıklamasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, asgari ücrete zam yapılmamasından endişe duyduklarını, bununla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Asgari ücret, TÜİK'in enflasyonlarına göre bile verildiği günden itibaren yüzde 25 aşındı. Gerçek gıda enflasyonuna göre yüzde 40-45 aşınmış durumda. Bu noktadan sonra 'Öyle bir çalışmamız yok' demek, vicdansızlığın ve bu vatandaşın gönlünde düştükleri yerin boşuna olmadığının bir göstergesidir. Bu asgari ücretle Hamza Bey bir ay geçinsin, ondan sonra gelsin böyle değerlendirmeler yapsın."

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