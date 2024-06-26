Anayasa Mahkemesinin 27 Haziran'daki gündemi bir hayli yoğun
Anayasa Mahkemesi 27 Haziran 2024 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Gündem bir hayli yoğun. Başkanlık 7's,s esastan olmak üzere toplam 24 dosyayı görüşecek. Ayrıca 73 siyasi partinin çeşitli yıllara ait kesin hesaplarını inceleyecek.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:46
Başlangıçta 18 olarak açıklanan dosya sayısı ek gündem ile 24'e yükseldi. Dosyalar
içinde kamu personeline ilişkin çok sayıda düzenleme var.
Esastan görüşülecek dosyalar:
- 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
- 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na 28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanun'un 37. maddesiyle eklenen 18/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "...ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 478. maddesinde yer alan ".teslim tarihinden başlayarak,..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasına 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle eklenen (g) bendinin dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.
- 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 10. maddesinin üçüncü cümlesinde yer alan ".bir yılı geçmemek üzere..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle eklenen geçici 19. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.
- 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 52. maddesinin
(4) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
İlk inceleme yapılacak dosyalardan bazıları ise şunlar:
- 5/4/2024 tarihli ve (159) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 1. maddesiyle ekli Liste'de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra." ibaresinin "anılan maddenin birinci fıkrasının (e) ve (m) bentleri " yönünden iptaline karar verilmesi talebi.
- 17/4/2024 tarihli ve 7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.
- 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na 28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle eklenen 17/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin (c) fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
- 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (2)
numaralı fıkrasının (g) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.