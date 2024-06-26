Anayasa Mahkemesinin 27 Haziran'daki gündemi bir hayli yoğun

Başlangıçta 18 olarak açıklanan dosya sayısı ek gündem ile 24'e yükseldi. Dosyalar içinde kamu personeline ilişkin çok sayıda düzenleme var.



Esastan görüşülecek dosyalar:



10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na 28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanun'un 37. maddesiyle eklenen 18/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "...ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 478. maddesinde yer alan ".teslim tarihinden başlayarak,..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasına 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle eklenen (g) bendinin dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 10. maddesinin üçüncü cümlesinde yer alan ".bir yılı geçmemek üzere..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle eklenen geçici 19. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 52. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.



İlk inceleme yapılacak dosyalardan bazıları ise şunlar:

