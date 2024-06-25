Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü

İddiaya göre, Kahya Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde baba M.D. ile oğlu Memduh D. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, baba tüfekle ateş açarak oğlunu ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Memduh D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baba gözaltına alındı.