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Bartın'da parkta kanlar içerisinde ceset bulundu

Bartın'da bir parkta kanlar içerisinde erkek cesedi bulundu. Şahsın cesedinin yanında ise Zonguldak'ta polis olarak görev yapan babasına ait beylik tabancası bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 23:12, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 23:14
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Bartın'da parkta kanlar içerisinde ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bartın Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan parkta kanlar içerisinde yerde yatan bir genç bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri gencin silahla vurulduğunu ve öldüğünü tespit ederken, polis olay yerinde, olayda kullanıldığı tahmin edilen beylik tabancası da buldu. Gencin 20 yaşındaki F.T. olduğunu belirleyen ekipler, olayda kullanıldığı tahmin edilen beylik tabancasının ise ölen gencin Zonguldak'ta polis memuru olarak görev yapan babası E.T.'ye ait olduğunu belirledi. Ayrıca, F.T.'nin ölümünden saatler öncesinde babasının silahını alarak evden çıktığı ve saatlerdir kendisinden haber alınamadığı tespit edildi. F.T.'nin en son ise arkadaşlarına, "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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