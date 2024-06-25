Başkent'te kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın trafo merkezine sıçradı
Ankara'nın Sincan ilçesinde Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Trafo merkezine sıçrayan yangında patlamalar meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 23:54, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 00:00
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Tatlar Mahallesi Ankara Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde meydana geldi. Kuru otların tutuşması sonrasında rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bir trafo merkezine sıçradı. Alev alan trafo merkezinde patlamalar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürüldü.
Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.