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26 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

26 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 00:03, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 00:06
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26 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/19.00)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulunun (OSBÜK) 22. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 Haziran haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Varşova)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenecek "Muhabir: Dijital Dönemde Haberciliği Yeniden Düşünmek Forumu"na katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları tamamlanacak.

- Türkiye, F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Volkspark Stadı'nda Çekya ile karşılaşacak. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

- Günün diğer maçlarında E Grubu'nda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika, F Grubu'nda ise Gürcistan-Portekiz müsabakaları oynanacak.

(Hamburg/22.00/Frankfurt/Stuttgart/19.00/Gelsenkirchen/22.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu eleme turu eşleşmeleri ve normal sezon kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Mies/12.00)

3- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)

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