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Kuzey Kore Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 03:59, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 04:01
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Kuzey Kore Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklandı.

Güney Kore'nin sınır bölgelerine gönderdiği çöp taşıyan balonlarla Kore Yarımadası'nda gerilimi artıran Kuzey Kore'den bu kez yeni silah denemesi geldi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin saat 05.32 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü aktarılırken, bölgede seyreden uçak ve gemilerden herhangi bir hasar bildirilmediği kaydedildi. Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da (JCS) Pyongyang'ın silah denemesini doğruladı. JCS'den yapılan açıklamada, füzenin uçuş mesafesi ve ulaştığı irtifa gibi detayları belirlemek üzere yapılan teknik incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

ABD uçak gemisi göndermişti

ABD'ye ait nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt'in ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere geçen hafta Güney Kore'nin liman kenti Busan'a geldiği bildirilmişti. Uçak gemisinin, güdümlü füze taşıyan USS Halsey ve savaş gemisi USS Daniel Inouye ile birlikte deniz üssüne girdiği açıklanmıştı.

Kuzey Kore kınamıştı

Theodore Roosevelt'in Güney Kore'ye gelmesine tepki gösteren Kuzey Kore Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl ise, yaptığı yazılı açıklamada ABD ve Kuzey Kore'nin ülkesine karşı silahlı güç gösterisinde bulunduğunu belirterek bu adımı "çok tehlikeli bir oyun ve macera" olarak nitelemişti. ABD ve Güney Kore'nin "provokatif" eylemlerini şiddetle kınadıklarını belirten Kim, "ABD ve Güney Kore tehlikeli girişimlerine derhal son vermeli ve sağduyulu davranmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle, Kuzey Kore'nin son füze denemesi Washington - Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı.

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