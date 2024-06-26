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Sıcaklıklar düşüyor: Kuzey kesimlerde yağış etkili olacak

Türkiye'de hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşmesi, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin ise kuvvetli yağış alması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 09:29, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:29
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Sıcaklıklar düşüyor: Kuzey kesimlerde yağış etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurtta mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşerek mevsim normalleri civarına geleceğini belirten Özdemirci, "Hafta içi yurdun güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklar, hafta sonu itibarıyla tüm yurtta yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak." dedi.

Özdemirci, yurdun bazı bölgelerinde görülecek yağışlara ilişkin de şu uyarılarda bulundu:

"Bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Hakkari çevrelerinde gök gürültülü sağanak var. Bu yağışlarda Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu görüleceğini tahmin ediyoruz."

Yağışların bugün gün boyu devam edeceğini anlatan Özdemirci, yurdun diğer bölgelerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyledi.

Marmara ve Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısı

Özdemirci, bugün için Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini dile getirdi.

Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, daha çok dağlık bölgelerde yağış beklendiği bilgisini paylaşan Özdemirci, şöyle devam etti.

"Cuma Göller yöresi, Afyonkarahisar, Denizli çevrelerinde kısa süreli sağanak bekleniyor. Cumartesi günü de ülkemizin kuzeydoğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Artvin'in ilçelerinde yağışlar var. Akdeniz'de de Toroslar mevkisinde sağanak geçişleri olacak. Pazar günü ülkenin kuzeydoğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla sağanaklar görülecek."

Üç büyük ilin hava tahmini

Özdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta içinde yağış beklentisi olmadığını dile getirerek, sıcaklıkların İstanbul'da 29-30, Ankara'da 31-34, İzmir'de 33-37 arasında değişeceği bilgisini verdi.

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