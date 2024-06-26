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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 08:20, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:23
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TEM Otoyolu'na Ankara istikametine çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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