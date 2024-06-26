Onaylı randevu sistemi genişletildi!

Sabah Gazetesi'nden Burşu Şen'in haberine göre Artık hastanelerde tetkik amaçlı görüntüleme için de hasta onayı gerekecek.

İşte 7 soruda yeni sistem:

1-"Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi" ne ve ne zaman uygulamaya girdi?

Pazartesi devreye girdi. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlanacak.

Boş kalan kapasite diğer hastalar için kullanılacak. Bir hastanede yapılan işlem diğer hastanelerde de görülebilecek.

2-Hastaneler tarafından sistem üzerinde randevuları oluşturulan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?

Hastanın randevudan 2 gün önce saat 20:00'ye kadar randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor.

Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "ALO 182 Çağrı Merkezi" olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebiliyor.

3-Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?

Evet. Randevu tarihinden iki gün önce edilecek.

4- Randevusunu onaylamayan kişilere ilişkin süreç nasıl yürütülecek?

Son onay randevusuna kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu otomatik iptal olacak.

5-Onaylanan randevuya gidilmezse herhangi kısıtlama uygulanacak mı?

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni randevu alabilecek.

6-Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilecek mi?

Bu kişiler için hastane tarafından yeniden randevu verilebilecek.

7-Muaf grup var mı?

65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları.