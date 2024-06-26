Bakanlık'tan '18 milyar liralık kamu zararı' iddiasına yalanlama

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirilmesinde kamu zararı oluşturulduğunu öne sürdü. Yılmaz, devlete olan borcun TL'ye çevrilip 6 taksit yapıldığını belirterek kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğradığını iddia etti. Yavuzyılmaz'ın öne sürdüğü iddialara Hazine ve Makiliye Bakanlığı'ndan cevap geldi.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuzyılmaz yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam etmektedir.

2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üre. ve Tic. A.Ş.'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak, maksatlı bir şekilde yapılan işlemleri çarpıtmaktadır. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına daha önce defaatle yapılan açıklamaları tekrar etmek zaruri olmuştur.

KAMU ZARARI YOK, İŞLEMLER SAYIŞTAY'DAN GEÇTİ

Türk Lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı KHK kapsamındaki kamu kurumlarının yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu doğrultuda, 28.04.2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD Doları cinsinden taksit bedellerinin Türk Lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır.

Dolayısıyla ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak ek sözleşmeler yapılmıştır. Tüm borçlulardan da bütün alacaklar o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir.

"İTİBAR ETMEYİN"

Ancak; Sayın Vekilimiz 2017 tarihli söz konusu Türk Lirasına dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemekte ve tahsilatları tamamlanmış alacakları afaki şekilde 2024 yılı güncel döviz kurları ile yeniden hesaplamaya kalkmıştır.

Sayın vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."