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Türkiye'nin EURO 2024'te tur atlama senaryoları ve muhtemel rakipler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubunda mücadele eden A Milli Takım, Çekya ile oynayacağı kritik karşılaşmada ya tamam ya da devam diyecek. Peki Türkiye son EURO 2024'te 16 turuna nasıl çıkar, muhtemel rakipler kim? İşte ayrıntılar...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 10:32, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:34
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Türkiye'nin EURO 2024'te tur atlama senaryoları ve muhtemel rakipler

EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Ay-yıldızlılar Çekya karşısında galibiyet ya da beraberlik aldığı takdirde son 16 turuna çıkmaya hak kazanıyor.

Milli Takım'ın Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor

TÜRKİYE'NİN SON 16 TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Milli takım, F grubunu 2. sırada tamamladığı takdirde son 16 turu mücadelesinde D grubunu lider tamamlayan Avusturya ile 2 Temmuz tarihinde Leipzig'de karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar 3 puan ve averajıyla en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi durumunda ise C grubu lideri İngiltere ya da B grubu lideri İspanya ile 30 Haziran tarihinde Gelsenkirchen'de mücadele edecek.

SON 16 BİLETİNİ ALAN TAKIMLAR

A,B,C ve D gruplarında maçlar tamamlanırken Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya ve Fransa son 16 biletini aldı.

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