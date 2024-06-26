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Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 10:56, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:02
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Eğitimde şiddet son bulmuyor.

Son olarak Kocaeli'de bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada silahlı saldırıya uğradı.

Müdür yardımcısı aracında vuruldu: 17 yaşındaki zanlı kaçtı

Çoğaç, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öğrencisi müdürü öldürmüştü

Öte yandan İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisede okuyan Iraklı öğrenci Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atılmıştı.

5 ay sonra okula gelen Y.K., bu sabah saat 10.00 sıralarında, İbrahim Oktugan'ın (74) odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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