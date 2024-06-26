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İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Ak Parti öğretmenlik meslek kanunu teklifini bugün saat 15:30'da TBMM'ye sunacak. Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında öğretmenlere yönelik şiddete karşı ağır yaptırımlar uygulanacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 11:15, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:19
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İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu taslağı bölümleri madde ve hükümleri açıklandı. Yeni Kanun taslağında öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezalar artacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nın tamamında ana başlık olarak ele alınan Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden incelenerek gelecek nesillerin mimarı öğretmenlerin beklenti ve talepleri doğrultusunda, daha kapsamlı yeni bir kanun taslağı hazırlandı.

Kanun taslağına göre, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.

Uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmaksızın 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen unvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.

Kanun ile öğretmenlerin mesleğe seçilmesinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar tüm aşamaları bir bütünlük içinde sunan, öğretmenlere özgü kanuni bir düzenleme amaçlanıyor.

Cezalar yarı oranında artırılacak

Cumhuriyet tarihinde ilk olarak öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Kasten yaralama suçunda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası uygulanacak. Tehdit suçunda ise 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar ceza uygulanacak.

Hapis cezaları ertelenmeyecek

Öğretmene hakaret suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Öğretmene yönelik işlenen suçlarda verilen hapis cezası ertelenmeyecek.

Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri de kapsayacak

Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri de kapsayacak. Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler; uzman öğretici, usta öğretici ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları da kaypsayacak.

İşte 7 bölüm 38 Maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

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