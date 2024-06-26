Mark Rutte, NATO Genel sekreteri oldu

NATO müttefıklerı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yı bır sonrakı genel sekreter olarak seçtı. Stoltenberg, halefi Rutte'yı "gerçek Transatlantıkçı, güçlü lıder ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

Rutte, Jens Stoltenberg'in yerini alacak.

Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.

NATO'nun eski lideri Stoltenberg, halefi Rutte'yı "gerçek Transatlantıkçı, güçlü lıder ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

Türkiye, nisan ayında, yeni liderlik için Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti.

Rutte, 26 Nisan'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Rutte, burada yaptığı açıklamada, Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve ABD'nin ardından NATO bünyesindeki en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini söylemişti.