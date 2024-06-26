Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rutte'ye tebrik telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mark Rutte yeni görevinde başarılar diledi.

Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Washington'da bir araya geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Rutte ile Washington'da bir araya geleceklerini söyledi.