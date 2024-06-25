Kültür Sanat Muhabirleri serhat şehir Kars'ta buluşuyor

Kars, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinlikleri Kars, Ardahan ve Tokat'ta gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin İlk Durağı: Kars

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, etkinliklerin ilk durağı olan Kars hakkında bilgi verdi. Gökdemir, Ani Ören Yeri'nde başlayacakları keşifte, Kars'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceleyeceklerini belirtti. Ani Ören Yeri, Kars'ın 44 kilometre doğusunda, Ocaklı köyü yakınlarında bulunuyor ve İpek Yolu üzerinde yer alan, 100 bin nüfuslu bir Krallar Diyarı olarak biliniyor.

Sarıkamış Şehitliği: Tarihin İzleri

Gökdemir, Sarıkamış Harekatı'na da dikkat çekerek, harekat sırasında donarak ölen Osmanlı Türk askerlerinin anısına yapılan Sarıkamış Şehitliği'nin ziyaret edileceğini ifade etti. Sarıkamış Şehitliği'nde tarihin izlerini takip etmenin, Kars gezisini sıradan bir seyahatten çok daha öteye taşıyacağını vurguladı.

Kars, Ardahan ve Tokat'ın Tarihi ve Kültürel Değerleri

Kars'ta pek çok tarihi ve kültürel mekanın inceleneceği gezi programı, Ardahan ve ardından Tokat ilinde devam edecek. Her anı keşif dolu bu yolculuk, katılımcılara unutulmaz deneyimler sunacak.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin 5 Yıllık Geleneği

İbrahim Gökdemir, beş yıldır geleneksel hale gelen bu proje kapsamında, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin bugüne kadar 50'ye yakın ilde 600'e yakın kültür sanat muhabirini bir araya getirdiğini belirtti. Kültür Sanat muhabirlerini tek çatı altında toplayan Türkiye'nin alanında tek derneği olduklarını ifade eden Gökdemir, kültür ve sanat faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Gökdemir'den teşekkür

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, etkinliklere destek veren ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ulaşım sponsorluğunu üstlenen Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'ne özel teşekkürlerini iletti.