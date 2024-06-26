Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 14:15, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:14
Kurtuluş Mahallesi'nde iki aile arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçak ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 4 kişi, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen yaralılardan Mustafa K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.