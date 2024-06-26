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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 14:43, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:05
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 14 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 77 milyon dolar artışla 88 milyar 433 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Haziran'da 86 milyar 356 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 928 milyon dolar düşüşle 59 milyar 796 milyon dolardan, 57 milyar 868 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 149 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolardan, 146 milyar 301 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler27.01.202350.93376.206127.13924.02.202349.19071.980121.17031.03.202352.17670.247122.42328.04.202346.41368.471114.88426.05.202341.93956.51998.45827.06.202341.43267.155108.58728.07.202341.42572.349113.77425.08.202341.34475.955117.29929.09.202340.62981.575122.20327.10.202344.14882.412126.56024.11.202345.49690.997136.49322.12.202347.89697.557145.45329.12.202348.23192.830141.06126.01.202448.00789.154137.16123.02.202449.27182.479131.75001.03.202450.40880.511130.91908.03.202452.74877.785130.53315.03.202453.00674.891127.89722.03.202453.16370.681123.84429.03.202454.37868.748123.12605.04.202456.67870.193126.87109.04.202458.44670.000128.44619.04.202459.27367.011126.28426.04.202459.11364.967124.08003.05.202457.70769.148126.85510.05.202460.19974.203134.40217.05.202460.57678.549139.12524.05.202459.47682.765142.24231.05.202459.74083.909143.64807.06.202459.79686.356146.15214.06.202457.86888.433146,301

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