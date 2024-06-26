Bolu'da ormanlara girişler yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Benzer kaskoyu yarı fiyatına satın alın
Benzer kaskoyu yarı fiyatına satın alın
Sponsorlu İçerik
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
YKS kılavuzunda ilk: O logoya sahip programlar yer alacak
YKS kılavuzunda ilk: O logoya sahip programlar yer alacak
Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin açıklama
Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin açıklama
İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi
İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Yargıtay, mesleki eğitim verilmeyen işçinin ölümüne ilişkin verilen cezayı az buldu
Yargıtay, mesleki eğitim verilmeyen işçinin ölümüne ilişkin verilen cezayı az buldu
Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz
Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama
Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar
Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar
İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Bakanlık'tan '18 milyar liralık kamu zararı' iddiasına yalanlama
Bakanlık'tan '18 milyar liralık kamu zararı' iddiasına yalanlama
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
Doktorlar her reçete için bir kuğu emojisi atmış
Doktorlar her reçete için bir kuğu emojisi atmış
Onaylı randevu sistemi genişletildi!
Onaylı randevu sistemi genişletildi!
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Niğde'de zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
Niğde'de zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
Yeni vergi paketiyle kayıplar en aza indirilecek!
Yeni vergi paketiyle kayıplar en aza indirilecek!
Erdoğan'dan kurmaylarına sokak köpeği talimatı
Erdoğan'dan kurmaylarına sokak köpeği talimatı
Sıfır araç güvenlik yönetmeliği uygulaması ertelendi
Sıfır araç güvenlik yönetmeliği uygulaması ertelendi
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Genel Kurulda
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Genel Kurulda
Bakanlıktan İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu
TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?
Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bolu'da ormanlara girişler yasaklandı

Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 15:22, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:13
Yazdır
Bolu'da ormanlara girişler yasaklandı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, orman yangınlarının son yıllarda Bolu'da da artış seyrine girdiğini, geçen yıl 400 dekar civarında orman varlığının yandığını, bu yıl yangın çıkmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Alınan kararla 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormana girişlerin yasaklandığını belirten Kılıç, "Vatandaşın yaz döneminde piknik anlamında ihtiyacını giderme noktasında da orman alanlarında belirlediğimiz yerlerimiz var. Buralarda ihtiyaçlarını giderebilecekler." dedi.

Kılıç, Gölcük, Abant ve Yedigöller gibi turistlik mekanlarda ise söz konusu tarihlerde sadece piknik tüpüyle piknik yapılabileceğini, yer ateşi başta olmak üzere yangına sebebiyet verebilecek eylemlerin yasaklandığını aktararak, "Özellikle havaların sıcak olduğu bu dönemlerde vatandaşlarımızın bizlere gerekli desteği vereceklerinden hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Anız yangınları konusunda da daha hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun bu zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Vali Kılıç, kentte şu ana kadar örtü yangınlarının dışında ciddi anlamda orman yangını yaşanmadığından bahsederek, elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ ekiplerinin, yangınların önlenmesi için önlemler aldığını, riskli bölgelerde ağaçların kesilmesi ve elektrik altyapısının yenilenmesi için acil müdahaleler yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlara anız ateşi yakmama uyarısında bulunan Kılıç, gözetleme istasyon sayısı artırılan ormanların 24 saat esaslı takip edildiğini de sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber