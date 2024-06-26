Bakan Şimşek'in yapay zeka ile konuşturulduğu sahte videolar dolaşımdan kaldırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yapay zeka dolandırıcılığı günümüzün en önemli tehlikelerinden bir tanesidir. Kötü niyetli kişiler yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan (sahte) videolar yayınlamaktadır. Sosyal medya mecralarında tanınan isimlerin video görselleri kullanılarak istenilen mesajlar yapay zeka seslendirmesi ile dolaşıma verilmektedir. Hızla yayılan bu dolandırıcılık videolarının sahte olduğunu anlamak ise oldukça zordur. Mağduriyet yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyoruz ve bu tür videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlarımıza yatırım tavsiyesi verdiği videolar şikayetimizle sosyal medya mecralarından kaldırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı da aşikardır" denildi.