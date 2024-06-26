'Streç film paleti' iddianamede silah sayıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Ocak'ta meydana gelen olaya ilişkin tutuksuz sanık U.T. hakkında "basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mağdur Y.D, iddianamedeki ifadesinde, "Nakliye şoförüyüm. Olay günü nakliye deposuna gittim. Kamyondan malzemelerin indirildiği sırada U.T'nin yavaş hareket etmesi üzerine aramızda tartışma yaşandı. U.T. bana streç film paleti ile saldırdı." dedi.

Sanık U.T. ise "Y.D'nin kendisine küfür etmesine dayanamadığı için elinde bulunan streç film paletiyle ona saldırdığını" belirtti.

Olay sonrası alınan kati hekim raporunda, mağdurun basit tıbbı müdahale ile giderilir ve hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin elinde bulunan 'streç film paleti' ile saldırdığı müştekiyi, basit tıbbı müdahale ile giderilir derecede yaraladığı ve üzerine atılı 'silahla basit yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin yargılanmasının yapılarak, yüklenilen suçtan dolayı eylemine uyan sevk maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur."

Silah sayılan "streç film paleti" adli emanete alındı

İddianamede, sanık U.T. hakkında olayda kullanılan "streç film paleti" silah olarak nitelendirilerek, TCK 86/3-e maddesince "basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Silah sayılan "streç film paleti" de adli emanete alındı.

Türk Ceza Kanunu'nun "tanımlar"ı içeren 6. maddesinin f bendi, "Silah deyiminden, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır." hükmünü içeriyor.