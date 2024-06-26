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Ali Erbaş, Diyanet'in çalışmalarıyla ilgili Erdoğan'a bilgi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 18:46, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:46
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Ali Erbaş, Diyanet'in çalışmalarıyla ilgili Erdoğan'a bilgi verdi

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili yurt içi ve yurt dışı din hizmetleri, din eğitimi, Yaz Kur'an Kursları, 2024 yılı hac organizasyonunda aldığımız birincilik ödülü, vekaletle kurban faaliyetimizde Türkiye Diyanet Vakfımızın ulaştığı 747 bin hisse konularını kendilerine arz ettik. Nazik kabulleri için zatıalilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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