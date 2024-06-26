İki gündür kayıptı, cansız bedeni barajda bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi mevkiinde bulunan sulama barajında meydana geldi. 2 gündür kayıp olarak aranan Emrah Ulucan'ı (30) araştıran ekipler, Ulucan'ın telefon sinyalinin Babasultan Barajı çevresinden geldiğini buldu. Baraja gelen Jandarma ekipleri baraj çevresinde araştırma yaparken, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda cansız bedene ulaştı. Olay yerine polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, gencin cansız bedenini sudan çıkardıktan sonra yapılan ilk incelemede gencin kimliği tespit edildi. Haberi alan gencin yakınları olay yerine akın etti. Gencin cenazesini gören ailesi ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Emrah Ulucan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gencin ölmeden 2 gün önce ticari taksiyle baraj kenarına gelip taksiden indiği öğrenildi. Evli olan Ulucan'ın 2 çocuğunun olduğu belirtildi.