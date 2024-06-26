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Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 22:50, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:40
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Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok hakkında Türkiye'ye iadesine ilişkin yarın görülecek olan ikinci duruşma ertelendi. Duruşmanın, 1 Temmuz'da TSİ 19.00'da görüleceği aktarılarak, duruşmanın erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verilmişti

Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde 18 Haziran'da Tok'un Türkiye'ye iadesinin görüşüldüğü ilk duruşmada Yargıç, Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar vermişti.

Timur Cihantimur'un tutukluk hali devam ediyor

Annesi ile aynı davada yargılanan Timur Cihantimur, hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi. Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde Timur Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinin çocuklar için bir gözetim merkezinden çok bir hapishane olduğunu, Cihantimur'un ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi müdahale gereksinimlerinin karşılanmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını öne sürerek, kefaletle serbest bırakılması ya da ev hapsine çıkarılması talebinde bulundular. Timur Cihantimur'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih ise henüz belli değil.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, mayıs ayında anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

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