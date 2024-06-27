27 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüşecek.

(TBMM/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde, Bakanlığın Bilim Kurulu Komisyonlar Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.45)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

4- 22. ve 23. Dönem Düzce Milletvekili 58. Hükümet Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için cenaze töreni düzenlenecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile bir araya gelecek.

(Rabat, Fas)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara14.00/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile 2023 yılı sanayi ürün verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Filipinler ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Düzce/09.30)