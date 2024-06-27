TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 00:05, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:09
TBMM KARARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1412
Karar Tarihi: 25.06.2024
Anayasa'nm 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, I Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verilmiştir.