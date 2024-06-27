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Kök maaşta 10 bin lira uygulamasına devam

Enflasyon 3 Temmuz'da açıklanacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklileri yılbaşında aldığı yüzde 15'in üzerindeki enflasyon kadar farkın yanı sıra, ikinci altı ay için de yüzde 10 maaş zammı alacak. Asgari ücret ise aynı kalacak...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 07:32, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 07:34
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Kök maaşta 10 bin lira uygulamasına devam

Bütçe dengeleri ve tasarruf tedbirleri sebebiyle başta emekliler olmak üzere düşük ücret alan kesimlere yönelik yıl sonundan önce ek bir zam yapılması beklenmiyor. Emeklilere 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarına göre zam yapılması planlanırken, bunun dışında bir artış düşünülmüyor. En düşük emekli aylığı alanların zamma rağmen maaşları 10 bin liranın altında kalırsa, aradaki farkı yine devlet karşılamaya devam edecek. Şu anda 3,5 milyon emekli en düşük aylık olan 10 bin lira maaş alıyor. Temmuz'daki enflasyon oranındaki artışa rağmen, kök maaşı 10 bin liranın altına kalacak olan emekli sayısının 1,5 milyon civarına ineceği belirtiliyor.

AK Parti kurmayları, yüzde 25 olarak beklenen 6 aylık enflasyon oranına göre, kök maaş ayrımı yapılmadan, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması için Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu talebe sıcak bakmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçenin bu yükü karşılamayacağını savunuyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra emeklilerin alacağı maaş zamları netleşecek. AK Parti'de bu tarihten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşları ile ilgili bir adım atmasını bekleyenler olsa da bu ihtimalin zayıf olduğu görüşünde olanlar ağırlıkta.

GAZ VE GIDA DESTEĞİ GÜNDEMDE

AK Parti kaynakları, 3 Temmuz'da belli olacak maaş artışına rağmen, 10 bin lira emekli aylığı alanlarla ilgili farklı sosyal yardımların gündeme geleceğini kaydetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir süredir en düşük aylık alan emeklilerle ilgili bir hazırlık yapıyordu. Bu doğrultuda 10 bin liranın altında geliri olan emekliler ve diğer toplum kesimlerine elektrik, doğalgaz ve gıda desteği verilmesi gündeme gelecek.

YIL ORTASI ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

Son günlerde siyaset ve ekonomi kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olan asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına verdiği cevapta asgari ücrette artış olmayacağını belirtti. Işıkhan "Göstergeler olumlu geliyor. Yeni asgari ücreti belirlemek için toplantılar aralık ayında yapılacak" dedi. Asgari ücrete artış konusu son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesinde de gündeme gelmiş, Karatepe ise artış konusunda ışık göremediklerini söylemişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da temmuzda artışa yönelik bir süreç olmayacağına işaret etmişti.

BÖLGEYE VE SEKTÖRE GÖRE ASGARİ ÜCRET

İş dünyası, asgari ücret için uzun yıllardır belirli aralıklarla gündeme gelen 'bölgesel asgari ücret' teklifine yeni bir boyut getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Ham Maddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, asgari ücretin bölgesel ve sektörel olarak hesaplanmasını teklif etti. Kileci "Bugün İstanbul'da çalışan birinin ücret skalasıyla ekonomik olarak çok daha uygun illerde yaşayanların ücret skalası aynı değil. Bununla birlikte her sektörün çalışma şartları da aynı değil. Bu sebeple her sektörün asgari ücreti aynı olmamalı. Zorluk derecesine, yapılan işe göre düzenlemeler yapılarak sorunlar çözülmeli" dedi. Aynı zamanda vergi dilimlerine de dikkat çeken Kileci "Çalışanların üzerinde vergi dilimleri var. 30 bin TL brüt maaş alan arkadaşımız birinci ayda 24 bin TL maaş alırken, 12. ayda bu miktar 22 bin TL'ye düşüyor. Burada da bir düzenleme yapılabilir" diye konuştu.

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