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İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira

İstanbul'da 2024 yılında evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin lira olarak hesaplandı. Mobilya ve beyaz eşya masrafları 250 bin lirayı aşarken, ev kiralamak 100 bin liraya yaklaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 07:54, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 07:52
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İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2024 yılında evlilik maliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69,4 artarak 589 bin 405 lira olarak hesaplandı.

Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise geçen seneye göre yüzde 62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754 bin 405 lira oldu.

Maliyet hesaplamasında kına, nişan, takılar ve balayı masrafları hariç tutuldu.

DÜĞÜN SALONU 70 BİN LİRA

2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33 bin 843 lira olarak hesaplanırken; 2024 yılında bu fiyat yüzde 106,8 artarak ortalama 70 bin lira oldu. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre yüzde 56,7 artış göstererek 235 bin lira olarak hesaplandı.

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYA 250 BİN LİRAYI AŞTI

Beyaz eşya masrafları 2023 yılına göre yüzde 67 artarak 105 bin 7 lira, mobilya masrafları ise yüzde 69,9 artarak 147 bin 875 lira olarak hesaplandı.

EV KİRALAMANIN MALİYETİ 96 BİN LİRA

Evlenirken İstanbul'da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63 bin 388 lira iken, 2024 yılında yüzde 52,1 artış göstererek 96 bin 424 lira oldu.

Çeyiz alışverişi harcamaları olarak ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçlerinden oluşan diğer düğün masrafları, 2023 yılında 100 bin 801 lirayken 2024 yılında yüzde 68,7 artarak 170 bin 99 lira olarak hesaplandı.

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