Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıktığı karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 07:59, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:31
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve gruptan ikinci olarak çıktı.
Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcular ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
Takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi.
Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.