Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor

Türkiye Gazetesi'nden Önder Çelik'in haberine göre Türkiye'de enflasyona paralel yükselen faizler, konut kredisi kullanımını dip seviyelere indirdi. Bir dönem yüzde 50'lerin üzerinde olan 'kredi kullanarak konut edinme' oranı son dönemde yüzde 10'lara kadar indi. Bu da ev sahipliği-kiracı dengesini derinden sarstı, kiralar katlandı. Bunun üzerine devlet geçtiğimiz iki yıl boyunca kira artışına yüzde 25 sınırını getirdi ancak bu da kavgaların, kira davalarının patlama yaşamasına sebep oldu. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kira artış oranında yüzde 25 sınırı kalkıyor. Artış oranı önceki uygulamada olduğu gibi, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması kadar olabilecek. Ancak ev sahipliği oranının düşük olması, kiralık konuta talebin artmasını ve dolayısıyla kira bedellerinin hızlı artışını gündeme getiriyor. İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, problemin çözümü için ev sahipliği oranını artırmanın önemine işaret etti. Çulhalık "İnşaat maliyetlerine bağlı olarak konut fiyatları son birkaç yılda 10 kat arttı ve ev sahibi olma hayalleri ortadan kalktı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında kiracı oranı en yüksek 4'üncü ülke konumuna yerleşti" dedi. Veriler, ev sahipliği oranının yüzde 55'lere kadar gerilediğini, kiralık konut ihtiyacının ise yüzde 27'ye ulaştığını gösteriyor.

EN ÇOK KİRACI ALMANYA'DA

OECD verilerine göre Avrupa'da en fazla ev sahipliği, Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde bulunuyor. En çok kiracı ise Almanya'da. Almanya'da ev sahipliği oranı 2022 yılında yüzde 49'dan yüzde 47'ye geriledi. Almanya bu rakamla, ev sahibi oranının yüzde 50'nin altından olduğu tek AB üyesi ülke konumunda. Türkiye'de ise 2019'da ev sahipliği yüzde 61,1 seviyesindeydi. TÜİK'in 2023 verileri bu oranın yüzde 56,2'ye gerilediğini gösteriyor. 2024 rakamlarında ise oran yüzde 55'e gerilemiş görünüyor.

AVRUPA'DA EV SAHİPLİĞİ ORANLARI

- Almanya'da ev sahipliği oranı yüzde 47.

- Bu ülkeyi yüzde 51'lik oranla Avusturya izliyor.

- Danimarka'da yüzde 60, Fransa'da yüzde 63 ev sahipliği oranı bulunuyor.

- Eurostat verilerine göre 2022'de AB nüfusunun yüzde 69'u kendi evinde yaşıyor. Yüzde 31'i ise kirada oturuyor.

- Eski Sovyetler Birliği üyesi olanlarda ev sahipliği yüksek. Romanya'da yüzde 95, Slovakya'da yüzde 93, Hırvatistan'da yüzde 91 ve

- Macaristan'da ise yüzde 90 olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye'de ev sahipliği oranı yüzde 55'lerde. Nüfusun yüzde 27'si kirada, yüzde 1,6'sı lojman ve benzeri sosyal konutlarda oturuyor. Geriye kalan nüfus da aile ile beraber ya da aile konutunda ikamet ediyor. İstanbul'da kiracı oranı ise yüzde 37'lerde.

3 MİLYAR DOLARLIK KAÇIŞ KİRALARI DA YÜKSELTİYOR

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, Türkiye'de kiralık konut arzının, bireysel yatırımcıların yaptıkları yatırımlar aracılığı ile sağlandığını, fakat son iki yıldır getirilen yeni düzenlemeler sebebiyle yatırımcıların bir kısmının yurt dışına yöneldiğini ifade etti. Bunun yanı sıra konutun yatırım aracı olmaktan çıktığını söyleyen Kumova "2022'de 790 milyon dolar olan yurt dışı gayrimenkul yatırımı 2023'te 2,5 kattan fazla artarak 2 milyar 86 milyon dolara çıktı. Yıl sonunda ise yurt dışından alımlar 3 milyar doları aşacak gibi görünüyor. Yaşanan süreç önümüzdeki dönemde kiralık konut arzında sıkıntının büyüyerek kiralarda ekstra artışları gündeme getirecek" dedi.