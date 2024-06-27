TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 08:30, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:29
Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.