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Brent petrolün varil fiyatı 84,37 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,37 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 09:06, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:06
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Brent petrolün varil fiyatı 84,37 dolar

Dün 85,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalarak 84,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,80 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artarak 460 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin stratejik ham petrol yaklaşık 1 milyon 300 bin varil ve benzin stokları yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artış gösterdi.

Beklentinin aksine stoklarda artış görülmesi, ülkede seyahatlerin yoğun olduğu yaz aylarında talebin düşük seyrettiğine işaret ederek talep endişelerini körükledi.

Ayrıca, ülkede faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi fiyatların gerilemesinde etkili oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik devam ederken, uzmanlar geleceğe dönük ipuçları için Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerini takip ediyor.

Piyasa oyuncuları, ABD'de bugün açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ve yarınki Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerini bekliyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren gerginliğin küresel arzda aksamaya yol açabileceği endişesi fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,10 ile 86,41 dolar aralığının direnç, 83,79 ile 82,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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